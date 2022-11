João Torres eleito vice-presidente da Internacional Socialista

O secretário-geral adjunto do PS foi eleito vice-presidente da Internacional Socialista (IS), durante o congresso da organização, que termina, este domingo, em Madrid.

João Torres sucede, como vice-presidente da Internacional Socialista, ao Presidente do Partido Socialista, Carlos César, que optou por não se recandidatar a um novo mandato para o cargo, cujas funções assumiu em 2017, quando liderava o grupo parlamentar do PS na Assembleia da República.

A lista do Presidium (órgão executivo) apresentada a sufrágio no congresso tem 47 elementos e integra personalidades do movimento socialista internacional, de várias regiões do mundo, faz saber o PS, através de comunicado.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol e secretário-Geral do PSOE, foi eleito presidente da Internacional Socialista, e Benedicta Lasi, do Gana, secretária-geral.

Para o português João Torres, “a eleição para o órgão que representa o movimento socialista à escala global significa que continua a ser fortemente reconhecido e valorizado o papel de Portugal na defesa do multilateralismo”.

“A Internacional Socialista deve desempenhar um papel da maior relevância na defesa dos valores democráticos, da solidariedade e da paz, em profundo respeito pelos Direitos Humanos”, acrescenta.