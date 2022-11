Costa Rica vence Japão e sonha com oitavos de final

A Costa Rica venceu, este domingo, o seu primeiro jogo no Mundial do Qatar, depois de ter sido goleada por 7-0 pela Espanha . Esta vitória frente ao Japão por 1-0 permite à Costa Rica continuar a sonhar com a passagem aos oitavos de final do campeonato do mundo.

O golo de Keysher Fuller , aos 81 minutos deu a vitória aos “ticos” e garantiu os tão esperados três pontos, que igualam agora a Espanha e o Japão na classificação do grupo E.

O jogo Espanha-Alemanha fecha a segunda jornada do grupo E, onde a Alemanha é a única seleção com zero pontos.