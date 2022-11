China atinge 40 mil casos de covid-19 em apenas 24 horas

A China atingiu um novo máximo de número de casos de covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os dados oficiais da Comissão Nacional de Saúde do país, registaram-se 39.731 casos, dos quais 36.082 são assintomáticos.

Dos 3.709 casos sintomáticos, a maior parte (3648) foi transmitida dentro do país, em cidades com maior número de casos com Pequim a registar 747 casos e Chongqing com 194 casos e também registou uma nova morte.

Na China, mais de 320 mil pessoas estão sob observação médica como doentes assintomáticos do coronavírus.

Sublinhe-se que o país tem uma política rigorosa de “zero casos covid e tem causado uma onda de manifestações contra as restrições impostas pelo país. Os protestos subiram de tom depois da morte de 10 pessoas na passada quinta-feira num incêndio num prédio que estava em confinamento na região de Urumqi.

A China tem tomado medidas exigentes de combate à pandemia desde 2020, depois de ter vivenciado um cenário trágico e está agora a atingir níveis máximos de contágio desde o início da pandemia.

Números atuais mostram que cerca de 1,8 milhões de pessoas estão em quarentena .