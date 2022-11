Cristiano Ronaldo está livre! Qual o clube que se segue?

Finalmente, Cristiano Ronaldo e o Manchester United estiveram em sintonia, mas pela pior razão para o internacional português. As duas partes chegaram a acordo para a rescisão do contrato que terminava no final de junho de 2023. Após muita polémica com o treinador Ten Hag, cuja personalidade chocava de frente com a sua, não havia espaço para os dois continuarem em Old Traford.

A recente entrevista ao The Sun teve o resultado desejado para CR7. Fez um ataque cerrado ao clube, ao treinador e a colegas, chegados a este ponto não havia retorno. O clube anunciou a intenção de não continuar com o jogador português, e, no comunicado oficial do Manchester United, podia ler-se: «Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo e com efeito imediato. O clube agradece-lhe a enorme contribuição nas duas passagens por Old Traford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja a Ronaldo e à sua família o melhor para o futuro». Na resposta, Ronaldo falou para dentro do clube: “Eu amo o Manchester United e amo os adeptos, isso nunca vai mudar. Parece o momento certo para procurar um novo desafio».

O timing da entrevista ao diário inglês e a inesperada presença numa conferência de imprensa no Qatar mostram que Ronaldo sabia os passos que estava a dar, por isso não ficou surpreendido com a decisão do clube inglês. É curioso verificar que um dos melhores jogadores presentes no Mundial do Qatar ficou sem clube na véspera do lprimeiro jogo de Portugal e está livre para assinar novo contrato a partir de 1 de janeiro de 2023. O futuro de Ronaldo deve passar pelo futebol inglês, embora haja interessados no futebol saudita.

Agora que está livre do pesadelo M.United e tem o apoio dos colegas da seleção e de Fernando Santos, pode concentrar-se totalmente naquele que será o seu último Mundial. Depois de tantas mensagens nas redes sociais e de uma entrevista ‘assassina’ que mudou a sua vida, é altura de Ronaldo ‘falar’ em campo da forma que melhor sabe - a seleção e os portugueses agradecem.

No primeiro jogo no Qatar, voltou a marcar e a fazer história «estou exclusivamente focado na seleção nacional e feliz por ajudar a equipa» disse ao receber o prémio de melhor jogador na partida com o Gana. Aos 37 anos, o internacional português foi o primeiro jogador a marcar em cinco campeonatos do Mundo consecutivos, caiu mais um dos recordes que perseguem CR7. O Uruguai (segunda-feira) e a Coreia do Sul (sexta-feira) que se cuidem. É que depois das lágrimas sentidas ao ouvir o hino nacional, vêm as lágrimas de felicidade...