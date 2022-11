Mundial. Danilo lesiona-se no treino e vai falhar jogos da fase de grupos

O internacional português Danilo Pereira lesionou-se durante o treino da seleção, no sábado, e vai falhar os dois jogos que faltam da fase de grupos no Mundial do Qatar.

O jogador não estará assim em campo frente ao ao Uruguai, na segunda-feira, às 19h, e frente à Coreia do Sul, na sexta-feira, às 15h.



Danilo terá sofrido uma fratura de três arcos costais, tendo sido dado como indisponível após a realização de exames, pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol.