Mundial. Argentina vence México por 2-0

A Argentina venceu, este sábado, o México por 2-0, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, que se disputa no Qatar.

Lionel Messi foi quem deu o grito de partida e abriu o marcador aos 64 minutos, depois de uma assistência de Di María.

Já no final do jogo, aos 87 minutos, Enzo Fernández marcou a segunda bola na baliza adversária.

Neste momento, a Polónia está em primeiro no grupo C, com quatro pontos, seguida da Argentina e da Arábia Saudita, ambas com três pontos.