Anfitrião Qatar derrotado pelo Senegal por 3-1

O Senegal venceu, esta sexta-feira, o anfitrião Qatar por 3-1, no jogo do grupo A do Mundial no Qatar.

Esta foi a primeira vez que as duas seleções se defrontaram, tendo a equipa africana saído vitoriosa, com golos de Boulaye Dia, Famara Diédhiou e Bamba Dieng.

Mohamed Muntari, da seleção qatari, ainda fez história com o primeiro golo por aquele país em fases finais de Campeonatos do Mundo, mas não foi suficiente.

Sublinhe-se que ambas as seleções perderam o jogo anterior da fase de grupos. O Qatar foi derrotado pelo Equador e o Senegal pelos Países Baixos.