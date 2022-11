Márcio Cortez, CEO da 2PLAY. Empresa do interior do País está a dar cartas no futebol nacional!

PUB

Conteúdo Patrocinado

A 2PLAY é um laboratório criativo onde, desde 2009, vivem programadores, videógrafos e designers. Tratam o vídeo por tu e são ninjas do código, sempre com muita criatividade à mistura. Hoje, estamos à conversa com Márcio Cortez, CEO da empresa, para a conhecer melhor.

Como iniciaram este trajeto no mundo do futebol?

Este trajeto teve início através da ligação empresarial que tínhamos com o Presidente do CD Tondela, o Sr. Gilberto Coimbra, e surgiu a oportunidade de começar a produzir conteúdos na área de vídeo para o Clube. Foi com vídeos dos jogos, apresentações de equipamentos ou conferências de imprensa que demos os primeiros passos para assumir com o Clube um compromisso para todas as áreas de comunicação e marketing. Desde então temos desenvolvido websites com loja online, design de todos os suportes gráficos, conferências em livestream, design da linha casual, implementação do estádio monocromático, idealização e criação da mascote, desenvolvimento de estratégias de marketing e o apoio na área de sponsors.

Hoje, trabalhamos com diversos Clubes de norte a sul do País. Nalguns temos uma ligação diária, como no Académico de Viseu, e noutros só estamos presentes nos momentos mais marcantes dos clubes – um desses exemplos foi a subida do Rio Ave à Liga BWin além de produzirmos o vídeo do jogo da subida, tivemos a confiança do Clube e da sua equipa de comunicação e marketing para produzirmos o documentário que retrata toda a época).

Já trabalham com o clube da vossa cidade há muitos anos?

Há uns anos, demonstrámos à Diretora de Comunicação do Académico o nosso interesse em poder colaborar com o Clube. Na altura, não foi oportuno, mas, entretanto, o novo Presidente da SAD, Mariano Maroto Lopez, mostrou interesse em nós pelo perfil versátil de empresa que temos. Apresentamos-lhe a 2PLAY e o Presidente transmitiu-nos a ambição que tinham para o projeto e que ele quer implementar já este ano no Académico de Viseu. Creio que é um casamento perfeito, que vai trazer frutos ao Clube, à 2PLAY, à cidade e ao futebol português. São dois projetos com muita vontade de “fazer acontecer”. Felizmente, passo a passo, vamos vendo os resultados.

Como surgiu a possibilidade de trabalharem com a Liga Portugal?

Nós tivemos um contacto inicial com a Liga Portugal para produzir a reportagem do Kickoff 2018-19, em Coimbra. A reportagem correu bem e captamos o olhar de um elemento da Liga que, já conhecendo o nosso trabalho, nos desafiou a apresentar uma proposta para a cobertura vídeo diária da Final Four AllianzCup, em 2019. Assim, apresentámos a proposta e o conceito que queríamos implementar e tivemos a sorte dessa pessoa e de um dos administradores da Liga Portugal virem a Viseu conhecer-nos pessoalmente. Eles gostaram do que viram e perceberam que estavam perante uma equipa do interior do País que, embora jovem, possuía muitos recursos, e, sobretudo, uma vontade imensa de agarrar esta oportunidade.

Correu bem?

Superou as nossas expectativas! Neste momento vamos para a nossa 5ª edição da Final Four AllianzCup, produzimos o “Liga-te à Fundação”, programa da Fundação da Liga Portugal que é transmitido mensalmente na SportTV e o “Magazine da Liga Sabseg”, transmitido semanalmente também na SportTV. Produzimos reportagens de quase todos os eventos onde a Liga Portugal está envolvida e vídeos promocionais para comunicação externa e interna. Em setembro foi apresentado os contos infantis “O Mundo d’o Ligas”, inteiramente ilustrado pela nossa equipa de design e mais recentemente tivemos oportunidade de desenvolver o website e Aplicação Mobile para o evento Thinking Football Summit.

Estiveram presentes no Thinking Football Summit?

Estivemos envolvidos neste evento com uma equipa de quase 30 elementos. Tivemos a responsabilidade de registar e editar os vídeos diários da Liga Portugal, diversas reportagens e todos os livestreams dos diversos auditórios. A nossa equipa de IT também esteve a dar suporte na App Mobile.

Além de termos estado presentes nesta operação como técnicos, também tivemos o nosso stand, onde divulgámos todos os serviços da nossa empresa e da nossa spin-off, a 2TICKET.

2TICKET?

A 2TICKET é um software que nasceu de uma necessidade. Quando estávamos a desenvolver o website e a loja online do CD Tondela, queríamos integrar um sistema de bilhética online, na falta de soluções juntamos a equipa e metemos mãos a obra. O objetivo não era criar um software de bilhética apenas para um clube de futebol, mas sim um software de bilhética, cloud-based, que poderia ser reproduzido em qualquer tipo de evento ou organização. Estudámos bem o mercado e acreditamos que criámos um software seguro, ágil e inovador, que permite a sua constante atualização. Neste momento, estamos em 8 clubes das Ligas Profissionais e esperamos chegar aos 10 até ao final deste ano.

Estando diariamente a trabalhar para clientes que estão sedeados de norte a sul do País, o Márcio e os seus sócios já pensaram em deslocar a empresa de Viseu para o Porto ou para Lisboa?

Essa pergunta é feita com muita frequência. É com muito orgulho que nascemos na cidade de Viseu e que contamos na nossa equipa com excelentes profissionais da nossa região! Entretanto, em dezembro, iremos inaugurar a delegação do Norte, em Gaia, para podermos estar mais próximo de alguns clientes com os nossos serviços, competência tecnológica e ideias inovadoras. Também prevemos abrir uma delegação em Lisboa até ao final de 2023. Mas vamos devagar, passo a passo, sem nunca retirar o coração da empresa da melhor cidade para se viver e trabalhar…. e que, afinal, é a nossa.