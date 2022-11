Lisboa. PJ detém homem que violou filha menor e namorado

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 35 anos, pela prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, em Lisboa.

As vítimas são a sua filha, atualmente com 14 anos de idade, e o namorado da mesma, com 17 anos de idade.

“Os crimes contra a filha, que tiveram o seu início em 2019, ocorreram no interior da residência de família, tendo o autor aproveitado a proximidade, a relação de confiança e a dependência que a menor tinha para com ele para a submeter, ao longo dos tempos, a atos sexuais cada vez mais intrusivos”, informam as autoridades.

Após a filha ter começado a namorar, há cerca de dois meses, com um jovem, os abusos sexuais passaram a ser cometidos contra ambos os menores.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.