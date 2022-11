IGAI abre inquérito a alegada agressão de PSP a criança autista

Criança encontrava-se no recinto onde decorria o jogo, acompanhando o avô que se encontrava a trabalhar no local. O alegado incidente aconteceu quando o rapaz saiu do recinto e não respondeu à abordagem de dois homens, tendo sido agredido por um deles, com um comportamento mais agressivo e sem motivo aparente.