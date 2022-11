Covid-19. Máscaras voltam a ser obrigatórias em aeroportos do Brasil

As máscaras de prevenção contra a covid-19 vão voltar a ser obrigatórias nos aeroportos do Brasil, com a medida a entrar em vigor a partir de amanhã.

“Com efetividade a 25NOV22, a nova resolução da ANVISA decreta que é obrigatório o uso de máscara facial no interior dos terminais, meios de transporte e outros estabelecimentos na área aeroportuária. Deste modo, passageiros com partida ou destino a aeroportos em território brasileiro deverão ter máscara facial para este efeito”, disse a TAP, em comunicado.

Deste modo, passageiros com partida ou destino a aeroportos em território Brasileiro deverão ter máscara facial para este efeito. 2/2 — TAP Air Portugal (@tapairportugal) November 24, 2022

A medida foi proposta pelo diretor da agência sanitária brasileira Anvisa, Alex Campos. A agência revela que "os dados epidemiológicos demandam o retorno de medidas não farmacológicas de proteção, como o uso de máscaras, principalmente no transporte público, em aeroportos e ambientes fechados/confinados".

Alex Campos defende que “o uso de máscaras em ambientes de maior risco, pelas suas características de confinamento, circulação e aglomeração de pessoas, representa um ato de cidadania e de proteção à coletividade e objetiva mitigar o risco de transmissão e de contágio da doença”.