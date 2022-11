CR7 histórico marca em cinco Mundiais

O capitão da Seleção Portuguesa marcou de grande penalidade frente ao Gana e bateu mais um recorde, tornou-se no primeiro futebolista a marcar pelo menos um golo em cinco edições do campeonato do mundo.

CR7 marcou um golo nos Mundiais de 2006, 2010, 2014. O Mundial de 2018 foi onde teve maior pontaria, quatro golos.

O jogador, agora sem clube, é também o melhor marcador de sempre da Seleção Nacional com 118 golos.

Portugal estreou-se hoje no Mundial do Qatar com uma vitória e lidera o grupo H com 3 pontos.