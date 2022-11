Aeroporto de Lisboa. Detidos com mais de dois mil maços de tabaco

Dois homens, de 29 e 37 anos, suspeitos de contrabando, foram detidos, na terça-feira, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com 2.300 maços de tabaco, no valor de mais de 11 mil euros.

Segundo o comunicado esta quinta-feira divulgado pela autoridade, a detenção ocorreu em flagrante delito durante uma "atividade de monitorização e controlo de (...) potenciais alvos".

A PSP refere que os suspeitos "mostraram ter tarefas definidas", e tentaram colocar o produto em território nacional sem o apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira, "eximindo-se desta forma às formalidades de despacho e pagamento dos impostos devidos".

Além dos maços de tabaco, foram apreendidos sete etiquetas de bagagem de porão, quatro malas de porão, 8500 kwanzas, 400 euros e três telemóveis.

Os suspeitos vão agora ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.