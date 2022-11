Esposende. Jovem de 22 anos que morreu soterrada estava grávida

A jovem que morreu esta quarta-feira soterrada por um deslizamento de terras numa moradia em Palmeira de Faro, freguesia de Esposende, estaria grávida.

Susana Gonçalves e Fábio David Veloso, ambos com 22 anos feitos em outubro, iam ser pais e estavam juntos quando a encosta desabou sob o quarto onde se encontravam, escreve o Jornal de Notícias.

Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende, já endereçou as suas "profundas condolências e solidariedade aos familiares e amigos", informando que "o Município de Esposende disponibilizou os meios necessários e acompanhou os familiares neste momento difícil".

Tamém Mário Fernandes, presidente da União de Freguesias de Palmeira e Faro e Curvos manifestou "solidariedade e conforto" à família. "Tantos sonhos que ficam por realizar. Muita força, neste momento de dor, a todos os familiares e amigos".

A presidência do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde Susana Gonçalves se licenciou em Enfermagem, prestou homenagem à vítima e o Arcebispo de Braga, José Cordeiro, recebeu a notícia com "grande consternação e profunda tristeza".

O desabamento aconteceu perto das quatro horas da madrugada de quarta-feira, tendo atingido uma habitação onde moravam as duas vítimas mortais que iam ser pais, como um casal com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos e duas crianças, de dois e 12 anos.