Passageiro a fumar na casa de banho obriga avião da Ryanair a desviar-se para Faro

Um voo da Ryanair com origem em Lanzarote e destino a Bournemouth, no Reino Unido, foi obrigado a desviar-se até Faro, no Algarve, depois de um passageiro ter sido apanhar a fumar na casa de banho da aeronave.

Além este incidente, que imobilizou o voo FR3971 durante cerca de uma hora e meia, foi ainda detetado um problema técnico nas casas de banho do avião, de acordo com o Worcester News.

Uma porta-voz da companhia aérea adiantou que o voo foi desviado devido a “um pequeno problema técnico”, sendo que, depois de uma inspeção, a aeronave obteve luz verde para continuar a viagem em direção a Bournemouth, onde aterrou pelas 00h20.

“A Ryanair endereça as mais sinceras desculpas aos passageiros afetados por qualquer inconveniência que este pequeno atraso poderá ter causado”, disse a responsável.

Não se sabe, contudo, se o passageiro em causa foi detido em solo português.