Parlamento. Trabalho sexual terá livro branco

O Governo vai promover no próximo ano um livro branco sobre o trabalho sexual e a prostituição em Portugal.

Esta foi uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado de 2023 do Livre que foi viabilizada pelos socialistas, tendo ainda recebido os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PSD edo PAN.

Apenas o Chega e o PCP votaram contra. A Iniciativa Liberal absteve-se.