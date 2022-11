Dois jovens de 22 anos morrem após deslizamento de terras junto a habitação em Esposende

Dois jovens de 22 anos morreram, esta quarta-feira de madrugada, na sequência de um deslizamento de terras junto a uma habitação em Palmeira de Faro, concelho de Esposende.

"Um deslizamento de uma vertente atingiu uma habitação familiar e fez duas vítimas mortais de 22 anos", informou, à agência Lusa, o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, distrito de Braga.

Além das vítimas mortais, estavam também no interior da habitação mais quatro pessoas, um casal entre os 40 e 50 anos de idade e os filhos, um bebé de dois anos e uma criança de 12 anos, que foram retirados ilesos, segundo a mesma fonte.

Uma das vítimas mortais era filha da residente da casa e outra era o seu namorado, estavam ambos no primeiro andar, quando o incidente aconteceu. Os corpos ainda estão por resgatar, pois está a ser feita uma avaliação do terreno.

É necessária a "garantia de condições de segurança para ser usada maquinaria pesada na remoção dos detritos", explicou o responsável.

As causas do acidente estão também a ser avaliadas, mas os primeiros indícios apontam para que o deslizamento de terras e pedras tenha sido provocado pela chuva intensa.

"[O deslizamento] Foi, possivelmente, foi causado pela chuva, mas tal carece de confirmação dos técnicos no local, que vão ter apoio de mais dois engenheiros da Universidade de Minho. Serão as autoridades a avaliar as causas", adiantou o responsável.

No local estão 27 operacionais e 12 veículos, dos bombeiros de Esposende e Viatodos e do INEM, além do Serviço de Proteção Civil de Esposende, GNR, Polícia Judiciária e psicólogos da autarquia de Esposende.