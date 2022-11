Manchester United. Direção confirma intenção de vender clube

A família Glazer – detentora do Manchester United há 17 anos – confirmou esta terça-feira que está a estudar “alternativas estratégicas” para o futuro do clube, sendo uma das possibilidades a “venda total”.

"O Manchester United está a iniciar um processo de exploração de alternativas estratégias para o clube”, pode ler-se no comunicado publicado pelo próprio Manchester United, que visa “o desenvolvimento do clube, com o principal objetivo de posicionar o clube para capitalizar oportunidades, tanto a nível desportivo como comercial”,

Deste modo, a direção do clube “vai considerar todas as estratégias possíveis” - como “novos investimentos ou uma venda total, sempre tendo em vista o fortalecimento do Manchester United, incluindo a modernização do estádio e de infraestruturas e a expansão das operações comerciais para alavancarem o sucesso das equipas masculina, feminina e da academia",

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Sublinhe-se que este no anúncio surge no mesmo dia em que o Manchester United anunciou a rescisão por mútuo acordo do contrato com Cristiano Ronaldo.