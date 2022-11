México e Polónia empataram a zero, na jornada inaugural do Grupo C do Mundial de futebol do Qatar.

Este foi o segundo jogo do mundial que acabou sem qualquer golo, depois da Tunísia e da Dinamarca também não terem marcado.

O jogo do grupo C fica ainda marcado pelo penálti falhado do polaco Robert Lewandowski, frente ao guarda-redes mexicano Guilhermo Ochoa.