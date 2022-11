Tunísia e Dinamarca empatam

Dinamarca e Tunísia inauguraram o Grupo D do Mundial do Qatar, neste que foi o primeiro jogo sem golos da competição. As duas equipas somam agora um ponto.

A Tunísia dominou a primeira parte, onde viu um golo ser anulado ao minuto 23’, mas a tendência verificou-se também na segunda parte com destaque para mais um golo anulado.

A melhor oportunidade para a Dinamarca foi ao minuto 70’ mas foi insuficiente para alterar o zero a zero.

O jogador dinamarquês do Benfica Alexander Bah não saiu do banco, no jogo que marcou o regresso de Christian Eriksen às grandes competições das seleções, depois da paragem cardíaca que sofreu no Euro2020.