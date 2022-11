Coreia do Norte acusa Guterres de ser "um fantoche dos EUA"

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte criticou a “atitude deplorável” do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao condenar o recente lançamento intercontinental de mísseis balísticos por Pyongyang, informou a agência noticiosa estatal KCNA.

“Lamento profundamente que o secretário-geral da ONU tenha tido uma atitude verdadeiramente deplorável, ignorando a finalidade e os princípios da Carta das Nações Unidas e a sua própria missão de manter a imparcialidade, objetividade e justiça em todos os assuntos”, afirmou a chefe da diplomacia norte-coreana, Choe Son Hui, acusando António Guterres de ser “um fantoche dos EUA”.

A Coreia do Norte lançou na sexta-feira um míssil balístico intercontinental que caiu na Zona Económica Exclusiva do Japão. O secretário-geral das Nações Unidas apelou nesse mesmo dia para que a Coreia do Norte “se abstenha imediatamente” de qualquer outra “provocação”, em reação ao lançamento, reiterando o apelo a Pyongyang para regressar à mesa de negociações.