Argentina derrotada pela Arábia Saudita

A primeira grande surpresa do Mundial vai para a seleção de Lionel Messi que perdeu por 2-1, na estreia no Mundial frente à Arábia Saudita.

A Argentina vencia por uma bola a zero, golo marcado por Messi, quando na segunda parte foi surpreendida com dois golos seguidos da Arábia Saudita, ao minuto 48’ e 53’.

O segundo golo dos sauditas deixou os adeptos argentinos sem reação pois não queriam acreditar que o improvável estava a acontecer.

No final do jogo a festa saudita contrastou com a desilusão argentina.

Este foi o primeiro jogo do grupo C que conta com a Arábia Saudita na liderança com três pontos.