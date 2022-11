País de Gales e EUA empatam a uma bola no Qatar

Os Estados Unidos e o País de Gales empataram esta segunda-feira a uma bola no jogo da primeira jornada do Grupo B do Mundial de 2022.

Aos 36 minutos, Timothy Weah fez o primeiro golo da partida, dando a vantagem aos estadunidenses. O golo foi marcado na sequência de um passe de Christina Pulisic, avançado do Lille, do português Paulo Fonseca.

Aos 82 minutos, Tim Ream derrubou Gareth Bale dentro da grande área, dando um penálti aos gauleses, que não desperdiçaram a oportunidade e igualaram o marcador.