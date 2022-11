Colisão de carro com loja da Apple provoca um morto e dez feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas, esta segunda-feira, depois de um carro colidir com uma loja da Apple, em Hingham, no estado norte-americano de Massachusetts.

O alerta terá sido dado pelas 11h locais, 16h em Portugal continental, e, de acordo com a CBS News, as equipas de emergência confirmaram que estavam a responder a um alerta sobre um “veículo que entrou num edifício comercial” e deixou “várias pessoas presas”.

O jornalista Blair Miller adiantou na sua rede social Twitter que todas as pessoas encurraladas já foram retiradas do local do acidente, e que, segundo fonte dos bombeiros, uma pessoa terá morrido.