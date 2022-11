Mundial. Países Baixos vencem Senegal por 2-0

Os Países Baixos venceram o Senegal por 2-0, no jogo do grupo A para o Mundial no Qatar.

Ambos os golos da partida foram marcados já na parte final do jogo, aos 84’ Gakpo cabeceou para o fundo da baliza da melhor seleção africana da atualidade, em 18º lugar do ranking da FIFA. Aos 99 minutos, o último do tempo de compensação, Davy Klaassen fechou o resultado final nos 2-0.

A seleção dos Países Baixos regressou assim ao Mundial de Futebol, depois de ter ficado de fora na competição de 2018, com uma vitória e encerrou desta forma a primeira jornada do Grupo A, liderado pelo Equador e pelos Países Baixos, com três pontos, enquanto o Qatar e o Senegal têm zero.