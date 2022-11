Parlamento. Aprovada proposta do PAN para distribuição de produtos de higiene menstrual

O PAN conseguiu ver aprovada, esta segunda-feira, a proposta de combate à pobreza menstrual no Orçamento do Estado para 2023 , com votos a favor do PS, PAN e Bloco de Esquerda. O Chega, o PSD e a Iniciativa Liberal abstiveram-se.

Esta distribuição gratuita de produtos é destinada a utentes do SNS com dificuldades económicas, estudantes da ação social escolar, reclusas e sem-abrigo.

A proposta do PAN foi a primeira alteração aprovada na especialidade do Orçamento do Estado. No próximo ano o Governo dará início a um plano nacional de combate à pobreza menstrual.

Segundo o PAN, um dos motivos que levaram a esta proposta deve-se ao facto de os gastos mensais com produtos de higiene menstrual serem em média, “nove euros e meio por mês", o que pode chegar aoos cinco mil euros ao longo da vida.