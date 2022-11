Lufthansa procura 20 mil colaboradores na Europa

A companhia aérea está a recrutar colaboradores de diversas áreas em países como a Alemanha, Bélgica e Suíça.

As funções mais requisitadas pela Lufthansa são: pilotos, pessoal de cabine, juristas e especialistas informáticos.

Este recrutamento em grande escala deve-se à criação de novos postos de trabalho e à substituição de trabalhadores que deixaram a companhia.

O grupo aéreo contava com 108 mil funcionários no final de setembro e pretende que esse número passe para 115 mil até ao final de 2023, é importante realçar que a Lufthansa tinha 138 mil funcionários antes da pandemia, mas este recrutamento é também um sinal da recuperação do tráfego aéreo nos últimos meses.

A empresa recuperou o lucro e afirma já “ter deixado a pandemia para trás”.