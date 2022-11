Greve. TAP recomenda alteração de voos

A TAP recomendou, esta segunda-feira, que os passageiros alterem os voos marcados para os dias 8 e 9 de dezembro, em consequência de uma greve que foi convocada pelo Sindicado Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Através de um comunicado, a TAP explica que «como é do conhecimento público, a TAP enfrenta um anúncio de greve do Pessoal de Cabina para os dias 8 e 9 de dezembro. Apesar de todos os esforços da Companhia para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo com o sindicato que representa estes profissionais, ainda que se tenha conseguido alcançar entendimentos sobre várias matérias.»

A TAP recomenda aos seus clientes que tentem remarcar os seus voos e que o devem fazer através do call center ou de agências de viagem, uma vez que esta alteração poderá ser feita sem qualquer penalização e sem alteração de tarifa, para datas entre 28 de novembro e 19 de dezembro, e sem penalização, mas com alteração de tarifa, para qualquer outro período.

Recorde-se que, no fim de semana, a companhia aérea informou os clientes que vai permitir a alteração das datas dos voos marcados para 8 e 9 de dezembro, sem qualquer penalização, “por coincidirem com o período de greve dos tripulantes de cabina”.