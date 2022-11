Aumento do consumo de 'gás hilariante' preocupa Europa

A subida do consumo de óxido nitroso está a deixar a Europa em alerta por existirem riscos e prejuízos para a saúde, associados à utilização da substância, cada vez mais popular, até porque é barata e fácil de obter entre os jovens.

Em Portugal, os especialistas estão a estudar e a acompanhar esta tendência crescente assim como as autoridades policiais, há já registos da apreensão de botijas e balões do "gás hilariante" em vários pontos do país.

Um relatório, publicado pela agência europeia da droga, lê-se que o uso de óxido nitroso é legal apenas para fins médicos, industriais, comerciais e científicos e que "os seus efeitos psicoativos incluem sensação de euforia, relaxamento e dissociação e são conhecidos há mais de 200 anos".

O mesmo documento indica que na última década se registou um aumento exponencial do consumo do chamado gás hilariante em várias regiões do mundo, sobretudo desde 2017 e 2018.

De acordo com a agência europeia da droga, o aumento da procura deve-se à disponibilidade generalizada de pequenos cartuchos de oito gramas que são usados para encher os balões a partir dos quais são inalados.

Também há disponíveis botijas de gás de 15 quilos destinadas para consumo em contextos recreativos.

Há relatos de que a substância é vendida e publicitada nas redes sociais, mas é importante frisar que em Portugal a substância faz parte da lista de drogas proibidas.