Parlamento vota deslocação de Marcelo ao Qatar

Está marcada para esta segunda-feira às 15h a votação do Parlamento à deslocação do Presidente da República ao Qatar, no próximo dia 24 para a estreia da Seleção Portuguesa no Mundial.

O PS e o PSD já garantiram que vão aprovar a viagem do Presidente da República, mesmo com várias críticas, incluindo as do Bloco de Esquerda.

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a sua vontade de se deslocar ao Qatar para ver o jogo da Seleção Nacional contra o Gana, se o Parlamento assim permitisse.

Sublinhe-se que esta vontade do chefe de Estado foi reiterada pelo próprio, quando veio a público esclarecer as declarações polémicas, proferidas após o jogo contra a Nigéria.

"O Qatar não respeita os Direitos Humanos, mas esqueçamos isto", disse Marcelo Rebelo de Sousa, explicando mais tarde que nunca quis desvalorizar a violação dos Direitos Humanos, pelo país anfitrião do Mundial de Futebol.

Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o primeiro-ministro, António Costa, também pretendem ir ao Qatar apoiar a Seleção Nacional.