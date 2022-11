Indonésia. Sismo provoca pelo menos 46 mortes e cerca de 700 feridos

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, a Indonésia, na província de Java Ocidental, na ilha de Java, provocando a morte de pelo menos 46 pessoas.

"Há 46 mortos no hospital regional de Cianjur e cerca de 700 feridos. Muitos ficaram feridos porque foram atingidos por prédios desabados", disse o chefe da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Suharyanto à Associated Presse.

Muitos edifícios foram evacuados no distrito comercial central de Jacarta e várias pessoas relataram à Reuters terem sentido prédios a tremer.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports



According to local officials, "nearly 20 people were killed and 300 were injured" in #Indonesia's #WestJava 5.6 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/jFlNLVssVb