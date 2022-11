Comboio descarrila na Linha do Douro e deixa circulação suspensa

Um comboio descarrilou na manhã desta segunda-feira na Linha do Douro, zona de Mesão Frio, após ter embatido em pedras. A circulação encontra-se suspensa entre as estações de Ermida e Rede, informaram as empresas IP e CP.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse que foi pelas 7h05 que um comboio que circulava no sentido Peso da Régua para Porto – São Bento descarrilou os “dois bogies (conjunto de rodas) da frente, ao quilómetro 90.121, por ter embatido em pedras”.

O incidente deu-se na zona de Barqueiros, concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real. Não foram registados feridos, apenas danos materiais, assegurou a mesma fonte.

A CP – Comboios de Portugal referiu que vai ser feito o transbordo rodoviário de passageiros entre as estações de Ermida e o Peso a Régua. E a IP afirma que mobilizou de imediato todos os meios para o local no sentido de ser desencadeado o processo de carrilamento.