Força Aérea transporta de urgência recém-nascido

A Força Aérea realizou um transporte de urgência entre os Açores e o Continente de um recém-nascido apenas com duas horas de vida.

De acordo com uma nota publicada no site oficial das Forças Armadas, o transporte ocorreu na quarta-feira, depois de a tripulação de alerta na Ilha Terceira da Esquadra 502 – 'Elefantes' ter recebido um alerta para realizar o transporte médico do recém-nascido, com destino a Lisboa.

A equipa descolou da Base Aérea N.º4, nas Lajes, em direção a São Miguel, onde inicialmente se encontrava o bebé.

"O bebé foi acompanhado por uma equipa de saúde para garantir todos os cuidados durante a viagem", lê-se na mesma nota.

Depois de ter aterrado em Lisboa, o recém-nascido foi transportado de ambulância para uma unidade hospitalar.