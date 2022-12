Portugal ganha à Suíça por 6-1. Acompanhe aqui o Mundial

Depois do hat-trick de Gonçalo Ramos e dos golos de Raphael Guerreiro e de Pepe foi a vez de Rafael Leão dar o seu contributo ao marcador, estabelecendo o 6-1. Do lado dos suíços, o único golo foi feito por Manuel Akanji, aos 58 minutos. A equipa das quinas qualifica-se assim para os quartos de final e joga no sábado contra Marrocos.