Portugal fora do mundial após derrota com Marrocos. Acompanhe aqui o Mundial

Portugal fora do mundial após derrota com Marrocos. Acompanhe aqui o Mundial

Portugal foi eliminado do Mundial no Qatar depois de perder o jogo com Marrocos, que ganhou por uma bola a zero, numa partida em que Cristiano Ronaldo começou no banco, mas entrou no início da segunda parte. Acompanhe tudo sobre o Mundial.