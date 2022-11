Acompanhe tudo sobre o Mundial. Segundo dia marcado por protestos dos jogadores

Apesar de o Mundial no Qatar estar apenas no segundo dia de competição, já se pode falar em momentos que ficarão para a história. O Inglaterra-Irão, esta segunda-feira, apresentou dois gestos que provavelmente vão marcar a competição. Os jogadores de ambas as seleções apresentaram o seu protesto ao mundo, de formas diferentes. Os ingleses foram de joelho ao chão e os iranianos ficaram em silêncio durante o hino. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.