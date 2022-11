Acompanhe tudo sobre o Mundial. Arábia Saudita vence Argentina de Messi para surpresa do mundo

Surpresa! A seleção da Argentina perdeu, esta terça-feira, na estreia no Campeonato do Mundo frente à Arábia Saudita, por 1-2) na primeira jornada do grupo C. Messi, que já disse que este seria o seu último Mundial, até foi o primeiro a marcar, mas a equipa do Médio Oriente deu a volta. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.