Acompanhe o Mundial. "Unidos e focados". A mensagem de Cristiano Ronaldo antes do jogo

A seleção nacional joga esta segunda-feira contra o Uruguai, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial, no Qatar2022, e o capitão, Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para partilhar o estado de espírito da equipa. "Unidos e focados. Rumo ao nosso objetivo", escreveu, na legenda de duas imagens, de uma sessão de trabalhos em Doha. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.