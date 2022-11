Acompanhe o Mundial. Portugal entra na segunda parte do jogo contra Gana ainda sem golos

Muita posse de bola para Portugal e pelo menos duas oportunidades de marcar, mas faltou alguma eficácia à seleção nacional na primeira parte do jogo. Em campo estão Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Rapahel Guerreiro, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.