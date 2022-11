Acompanhe o Mundial. Há resultados para todos os gostos: Vitórias inesperadas, empates a zero e goleadas

As polémicas, os protestos e as surpresas continuam no quarto dia do mundial no Qatar. Japão derrota a Alemanha, num jogo também marcado por um gesto de protesto e Espanha venceu a Costa Rica, o espanto foi pouco, mas os golos, esses, foram muitos. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.