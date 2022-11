Acompanhe o Mundial. Depois do silêncio no outro jogo, Irão cantou o hino

Acompanhe o Mundial. Depois do silêncio no outro jogo, Irão cantou o hino

Os jogadores da seleção iraniana, que tinham ficado em silêncio antes do jogo contra a Inglaterra, não repetiram o que terá sido um gesto de protesto, e cantaram o hino, esta sexta-feira antes do jogo contra o País de Gales. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo