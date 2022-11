Acompanhe o Mundial. Danilo lesionado. "É daqueles lances que nunca conseguimos perceber"

Selecionador nacional diz que "uma lesão no campeonato do mundo é sempre uma coisa traumática", referindo-se a Danilo, que vai falhar os dois jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial, mas sublinha que não se pode "fazer disto um drama". Bernardo Silva fala em motivo extra para vitória. Número 13 da equipa das Quinas deverá ser substituído por Pepe. Acompanhe todas as informações sobre o Campeonato do Mundo.