Greve Geral. Frente Comum fala em 80% de adesão

A adesão à Greve Geral, que está a afetar vários setores esta sexta-feira, é de 80%, quem o diz é Sebastião Santana, dirigente sindical da Frente Comum, em declarações no Hospital São José em Lisboa, onde, garantiu, já se sentem várias perturbações nos serviços.

"Os dados que temos da noite um extraordinário arranque da greve, com perturbações na recolha de resíduos sólidos em todo o país e serviços mínimos nos hospitais", afirmou.

O representante da Frente Comum adiantou ainda que várias escolas estão encerradas em todo o país, entre muitas outras perturbações.

Sublinhe-se que a Greve Geral foi marcada para uma semana antes da votação final do Orçamento do Estado para 2023, que tem sido alvo de muitas críticas por parte do Sindicato.