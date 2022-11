Infeções por Monkeypox em Portugal com tendência decrescente

Foram contabilizadas, até à data, em Portugal, 948 infeções por Monkeypox.

A informação foi avançada esta quinta-feira através de um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde, onde faz um balanço dos seis meses de resposta ao surto em Portugal e agradece o "elevado compromisso da comunidade e da saúde pública".

Apesar dos quase 950 casos registados, apenas um o foi neste mês, sendo notável a tendência decrescente desde a administração das vacinas de proteção.

"A partir de julho, disponibilizou-se a vacina, inicialmente apenas para contactos de casos, dada a escassez do número de vacinas a nível global, e posteriormente esta foi sendo alargada a outras pessoas em maior risco", lê-se na nota, que informa ainda que foram, até hoje, vacinadas 1.190 pessoas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a resposta ao surto reforçou a importância da colaboração entre os profissionais de saúde, as associações de base comunitária, as pessoas e os setores mais afetados pela infeção.

A nota informa também que "a vacina para Monkeypox mantém-se com marcação prévia, mediante o cumprimento de critérios de elegibilidade".