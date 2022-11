França. Casal de emigrantes sofre acidente aparatoso e cria angariação de fundos para ajudar com as despesas

Um casal português que vive na comuna francesa de Mauguio está, desde 17 de outubro desde ano, a lutar pela vida na sequência de um acidente de mota.

A família dos emigrantes portugueses que se encontram hospitalizados nos Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Montpellier criou uma angariação de fundos para ajudar os três filhos do casal, de 13, 19 e 21 anos.

De acordo com o jornal Bom Dia, Carlos e Patrícia foram projetados do veículo e transportados para o hospital em estado muito grave. O casal terá estado duas semanas em coma induzido, tendo começado a despertar há pouco mais de uma semana, sendo contudo, as sequelas do acidente ainda incertas.

Catherine, a filha mais velha do casal, mudou-se com os avós para a comuna de Lunel, onde os portugueses residem e exploram um restaurante, revelou o France Bleu. Contudo, a falta de rendimentos dos avós, que tinham regressado a Portugal há um ano, levou Catherine a dar aulas particulares para ajudar nas finanças.

A jovem terá inclusivamente criado uma tabela de Excel onde monitoriza as contas mensais e acordado com os irmãos que os banhos de cada um só podem demorar três minutos.

Neste momento, a angariação de fundos já conta com 117 doações e 3.902 euros amealhados, sendo que está prevista a realização de um concerto solidário a 16 de dezembro.