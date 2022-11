Cristiano Ronaldo recebeu carta de Isabel II a lamentar a morte do filho

Já desde o início da semana que a entrevista dada por Cristiano Ronaldo a Piers Morgan está a dar que falar.

E as revelações não param de chegar e são cada vez mais... reais.

O craque português contou que, em abril deste ano, a Rainha Isabel II que enviou uma carta a lamentar o falecimento do seu filho, Angel.

"Nunca esperei isto. Nunca. Tenho agora a oportunidade de dizer, a toda a comunidade inglesa, muito obrigado por tudo o que fizeram por mim", referiu o atleta.

"Não só a Liverpool, mas a toda a Inglaterra. Recebi uma carta da família real também. E [isso] surpreendeu-me muito", acrescentou ainda.

Cristiano Ronaldo afirmou ainda que tem muito respeito pelos ingleses, uma vez que "foram muito gentis" consigo.

"E naquele momento difícil da minha vida… [o apoio] foi espetacular", sublinhou.

Na mesma entrevista, o português falou do período difícil que vive no Manchester United, de um possível casamento com Georgina Rodriguez e do número de filhos que, para já, não pretende aumentar.