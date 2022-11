Jimmy Fallon reage a hashtag sobre a sua morte com pedido de ajuda a Elon Musk

O apresentador Jimmy Fallon está vivo e de boa saúde e quer que todos o saibam. A sua preocupação surge depois de a hashtag #RIPJimmyFallon se ter tornado viral na terça-feira à noite.

Tudo começou com uma publicação que alegava ser da conta do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e que dava conta da morte do apresentador ter começado a circular nas redes sociais.

“É com o coração pesado que anunciamos a morte do lendário, marido e pai de dois filhos Jimmy Fallon. 1923-2022 #FallonTonight #RIPJimmyFallon", lia-se na publicação que ‘matou’ o apresentador.

A publicação era facilmente identificável como sendo falsa, pois referia 1923 como o ano em que Jimmy Fallon tinha nascido, o que é obviamente errado, o apresentador nasceu em 1974.

Apesar do erro óbvio, centenas de milhares de pessoas partilharam a hashtag #RIPJimmyFallon nas redes socias, particularmente no Twitter, tornando a morte do apresentador um dos tópicos mais comentados do momento.

Entretanto, o próprio Jimmy Fallon já reagiu, assegurando que está vivo e recomenda-se e pede ajuda a Elon Musk para tentar pôr um fim à hashtag que deu origem aos rumores da sua morte.

"Elon, podes resolver isto? #RIPJimmyFallon", escreveu Jimmy Fallon.

Mais tarde, o novo CEO do Twitter respondeu: “Resolver o quê?”.