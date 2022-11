Um ferido grave em acidente em Vale de Cambra

Uma pessoa ficou gravemente ferida, na tarde desta quarta-feira, na sequência de um atropelamento em Vale de Cambra.

O alerta terá sido dado aos bombeiros de Vale de Cambra pelas 17h30, para um para um atropelamento rodoviário, em S. Pedro de Castelões, avança o Correio da Manhã.

A vítima foi posteriormente levada pelos bombeiros de Vale de Cambra para hospital de Santa Maria da Feira.

Também no local esteve a GNR a investigar as causas do acidente.