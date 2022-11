Jornalistas dinamarqueses ameaçados em direto por autoridades do Qatar

Dois jornalistas dinamarqueses foram interrompidos e ameaçados pelas autoridades no Qatar, durante uma reportagem em direto numa rua em Doha, na terça-feira.

"Convidaram o mundo inteiro para vir cá, porque não podemos filmar? Isto é um lugar público", afirmou um dos repórteres, quando três homens, que seriam polícias, se aproximaram e tentaram tapar a lente da câmara, enquanto ameaçavam partir o equipamento.

Mais tarde, os jornalistas confirmaram o episódio nas redes sociais, mas adiantaram também que tinham recebido um pedido de desculpas das autoridades do Qatar.

Em comunicado, o Comité Supremo afirmou que os profissionais foram "interrompidos por engano". "Após a inspeção das nossas credenciais e da permissão de filmagem, foi-nos feito um pedido de desculpas", escreveu o jornalista Rasmus Tantholdt.

No entanto, deixou a questão: “Mas será que vai acontecer o mesmo a mais algum órgão?”.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql