Câmara Municipal de Lisboa. Orçamento é de 1,3 mil milhões

A Câmara de Lisboa apresentou, na terça-feira, um orçamento de 1,3 mil milhões de euros para 2023, no qual prevê uma despesa superior à calculada para este ano (1,16 mil milhões).

De acordo com o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, esta proposta orçamental prevê um “crescimento do investimento em cerca de 15%”, podendo chegar aos 455 milhões de euros, quando em 2022 a estimativa foi de 399 milhões.

Concretizando algumas das promessas eleitorais de Carlos Moedas, entre as medidas do orçamento municipal estão a devolução de 3,5% de IRS aos munícipes, tal como tinha avançado o Nascer do SOL, o que, no seu conjunto, poderá significar a devolução de 57 milhões de euros aos lisboetas.